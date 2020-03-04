  • BIST 111.887
  • Altın 320,267
  • Dolar 6,0821
  • Euro 6,7858
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan önemli açıklamalar: Şehitlerimizin tek damla kanı boşa gitmiyor...
»

Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Ceviz budama teknikleri neler?

Dünyada ünlü Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Türkiye'de ceviz denildi mi ilk akla gelen adres olan Kaman'da ceviz ağaçları budanmaya başlandı. Peki Kaman'da ceviz nasıl budanır, bu işin püf noktaları, teknikleri neler?
Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Ceviz budama teknikleri neler?

Dünyada ünlü Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Türkiye'de ceviz denildi mi ilk akla gelen adres olan Kaman'da ceviz ağaçları budanmaya başlandı.

Peki Kaman cevizi nasıl budanır, bu işin püf noktaları, budama teknikleri neler?

Kırşehir Kaman'da ceviz bahçelerinde budama işlemlerine başlandı. Kaman'da budamanın yanı sıra aşı kalemi alma işlemleri de yapılıyor. 

Kaman Ceviz Bahçeleri Koordinatörü Arif Göçmen, ilçedeki ceviz bahçelerinde yaz budama işlemine başlandığını söyledi. 

Göçmen, kendi bahçesinde de budama yaparken, fotoğraflar da paylaştı. 

Kaman cevizinin gelişmesine verdiği destekle bilinen Arif Göçmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırşehir kamanda ceviz aşısı öncesinde anaç bahçemizde budama ve aşı kalemleri alıyoruz" notunu da düştü. 

ceviz-iki.jpgCeviz fidesi yetiştiricileri ile ürecilerin verdiği bilgilere göre, ceviz ağaçları zamanında budanmaz ise gereğinden fazla gelişir, bu da ileride budamayı, ilaçlamayı ve meyve verimini olumsuz etkiler.

Uzmanlar daha çok mahsul için ceviz ağacının orta derecede büyütülmesi ve sonra büyüme hızı yavaşlatılarak verime yatırılmasını öneriyor. 

Ceviz ağaçlarının bir anda yapılan şiddetli budamayı sevmediğine dikkat çeken uzmanlar, budamaya aşılı fidan henüz dikim safhasında iken başlanması gerektiğini kaydediyor.

Uzmanlar ceviz budamasına dair şu bilgileri veriyor:

"Göz budamasında dalların gövdeye geniş açı yapmaları sağlanır.

Şekil budamasında dengeli bir taç oluşturulur. Ürün budamasında meyve verimi ve kalitesi artırılır.

Bakım budamasında kuru dallar kesilerek ağacın sağlıklı ve uzun ömürlü olması sağlanır.

ceviz-dort.jpgKış ve yaz aylarında olmak üzere iki budama yapılır.

Kış budaması için ceviz ağacının dinlenme dönemine girmesi beklenir.

Yaprak dökümünü takiben, ilkbaharda ağacın uyandığı sürgün zamanına kadar budama yapılabilir.

Ancak kışın sert geçtiği iklimlerde, sert donlardan önce budama yapılması tavsiye edilmez.

Yaz budamasında ana ya da yan dallara kesme işlemi uygulanmaz.

Bu dönemde sürgün seyreltme, eğme, bükme ve uç alma gibi şekil vermeye yönelik budama işlemleri uygulanır.

Temel amaç ağacın dallarına açı vererek, taç gelişimini yönlendirmektir.

Yaz budaması için en uygun zaman ilkbahardaki gelişme dönemi sonundaki aylardır.

Bu aylarda sürgünler odunlaşmaya başlar ve şekil verilebilecek olgunluğa erişir.

Ceviz budamaya karşı hassas bir ağaç olup, strese girebilir.

Sert budamalardan kaçınılması gerekir." 

"Hakiki Kaman cevizi nasıl anlaşılır" haberi için TIKLAYIN 

ilk-001.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi03 Mart 2020 Salı 10:35
  • STK'lardan Mehmetçiğe destek açıklaması02 Mart 2020 Pazartesi 11:50
  • Mehmetçik için camilerde 'zafer' duası okundu02 Mart 2020 Pazartesi 09:29
  • Yatağa bağımlı genç 10 yıl sonra ilk adımını attı27 Şubat 2020 Perşembe 13:46
  • Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti27 Şubat 2020 Perşembe 13:42
  • Üç ayların ilk kandili: Kalpleri ramazana hazırlayan Regaip27 Şubat 2020 Perşembe 13:21
  • Ali, tek parmağını kullanarak kitap yazdı27 Şubat 2020 Perşembe 10:03
  • 2009'da yere attığı çöpün cezası 11 yıl sonra geldi27 Şubat 2020 Perşembe 03:46
  • Yarın Regaip Kandili26 Şubat 2020 Çarşamba 15:39
  • Otizmli çocukların ailelerinden 'kaynaştırma sınıfı' talebi26 Şubat 2020 Çarşamba 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti