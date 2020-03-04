Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Ceviz budama teknikleri neler?

Dünyada ünlü Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Türkiye'de ceviz denildi mi ilk akla gelen adres olan Kaman'da ceviz ağaçları budanmaya başlandı. Peki Kaman'da ceviz nasıl budanır, bu işin püf noktaları, teknikleri neler?

Dünyada ünlü Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır ? Türkiye'de ceviz denildi mi ilk akla gelen adres olan Kaman'da ceviz ağaçları budanmaya başlandı.

Peki Kaman cevizi nasıl budanır , bu işin püf noktaları, budama teknikleri neler?

Kırşehir Kaman'da ceviz bahçelerinde budama işlemlerine başlandı. Kaman'da budamanın yanı sıra aşı kalemi alma işlemleri de yapılıyor.

Kaman Ceviz Bahçeleri Koordinatörü Arif Göçmen, ilçedeki ceviz bahçelerinde yaz budama işlemine başlandığını söyledi.

Göçmen, kendi bahçesinde de budama yaparken, fotoğraflar da paylaştı.

Kaman cevizinin gelişmesine verdiği destekle bilinen Arif Göçmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kırşehir kamanda ceviz aşısı öncesinde anaç bahçemizde budama ve aşı kalemleri alıyoruz" notunu da düştü.

Ceviz fidesi yetiştiricileri ile ürecilerin verdiği bilgilere göre, ceviz ağaçları zamanında budanmaz ise gereğinden fazla gelişir, bu da ileride budamayı, ilaçlamayı ve meyve verimini olumsuz etkiler.

Uzmanlar daha çok mahsul için ceviz ağacının orta derecede büyütülmesi ve sonra büyüme hızı yavaşlatılarak verime yatırılmasını öneriyor.

Ceviz ağaçlarının bir anda yapılan şiddetli budamayı sevmediğine dikkat çeken uzmanlar, budamaya aşılı fidan henüz dikim safhasında iken başlanması gerektiğini kaydediyor.

Uzmanlar ceviz budamasına dair şu bilgileri veriyor:

"Göz budamasında dalların gövdeye geniş açı yapmaları sağlanır.

Şekil budamasında dengeli bir taç oluşturulur. Ürün budamasında meyve verimi ve kalitesi artırılır.

Bakım budamasında kuru dallar kesilerek ağacın sağlıklı ve uzun ömürlü olması sağlanır.

Kış ve yaz aylarında olmak üzere iki budama yapılır.

Kış budaması için ceviz ağacının dinlenme dönemine girmesi beklenir.

Yaprak dökümünü takiben, ilkbaharda ağacın uyandığı sürgün zamanına kadar budama yapılabilir.

Ancak kışın sert geçtiği iklimlerde, sert donlardan önce budama yapılması tavsiye edilmez.

Yaz budamasında ana ya da yan dallara kesme işlemi uygulanmaz.

Bu dönemde sürgün seyreltme, eğme, bükme ve uç alma gibi şekil vermeye yönelik budama işlemleri uygulanır.

Temel amaç ağacın dallarına açı vererek, taç gelişimini yönlendirmektir.

Yaz budaması için en uygun zaman ilkbahardaki gelişme dönemi sonundaki aylardır.

Bu aylarda sürgünler odunlaşmaya başlar ve şekil verilebilecek olgunluğa erişir.

Ceviz budamaya karşı hassas bir ağaç olup, strese girebilir.

Sert budamalardan kaçınılması gerekir."

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