Kaman Cevizi Kapış Kapış Gidiyor

Bu arada, Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen cevizleri “Kaman cevizi” diye satanlar olduğu ifade edilirken, çiftçiler, vatandaşları bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

Tadının yanı sıra ince kabuğu ve yüksek verimi ile ünü ülke sınırları dışına kadar yayılmış olan Kaman cevizinin hasadında sona yaklaşıldı. Kilosu 35 TL ile 45 TL arasında değişen rakamlardan satışına başlanan yeni mahsul hakiki Kaman cevizine ilgi bu yıl da çok yüksek.

EN HEYECANLI DÖNEM

Ekim ayı başından itibaren Kaman ilçe merkezi ve köylerindeki ceviz bahçelerinde hasat heyecanı yaşanıyordu. Toplanan cevizler yaş da alıcı bulduğu gibi daha çok kurutulduktan sonra satışa sunuluyor. Kırşehir ilçesi Kaman’ın Kargınselimağa Köyü’nde ceviz bahçesi sahibi Hüseyin Çakır, gazetemize yaptığı açıklamada, yıl boyu büyük emek vererek yetiştirdikleri cevizde en heyecanlı dönemin hasat zamanı olduğunu söyledi.

EKTİĞİMİZİ BİÇİYORUZ

Ağaçlara, bahçeye yıl boyu gözleri gibi baktıklarını ifade eden Çakır, “Elimiz hep üstlerinde oluyor. Özellikle ilkbahara doğru dona karşı büyük mücadele ediyoruz. Ve budama, ilaçlama, bahçe temizliği emek istiyor. Adeta onlarla yatıp kalkıyoruz. Şimdi hasat zamanı, ektiğimizi, emeklerimizin karşılığını biçme vakti” dedi.

ALICI ÇOK

Çakır ağaçları çırptıklarını, cevizleri topladıklarını belirterek, “Bahçemde 500 ceviz ağacı var. 1.5-2 tona yakın ürün çıktı. Beklentimizin altında bir verim bu. Nedeni ise ağaçlarımızın bir kısmını dolu vurmuş olması” diye konuştu. Şimdi sıra satışa geldiğini ifade eden Hüseyin Çakır, cevizlerin taze olarak da kuru olarak da alıcı bulduğunu vurgulayarak "Ürününüz güzel olsun yeter ki, alıcısı çok" diye ekledi.

FESTİVAL BU YIL DA YAPILAMADI

Kaman’da, her yıl Ekim ayında Kaman’da Ceviz Festivali düzenleniyor, festivalde Kaman cevizi satışları da yapılıyordu. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerinden festival ve ceviz almak için Kaman’a gelenler oluyordu. Ancak pandemi nedeniyle festival bu yıl da gerçekleşmedi.

İLÇE MERKEZİ CEVİZ STANTLARI İLE DOLU

İlçe merkezinde bu günlerde ceviz stantları kurulmuş durumda. Çeşit çeşit Kaman cevizlerinin yerlerini aldığı stantlarda, çevre köylerden gelen emekçi anneler de elleriyle yaptıkları doğal köy ürünlerini satışa sunuyor. Kaman ceviz pazarında lezzeti, ince kabuğu ve verim oranı ile dünyaca üne sahip olan Kaman cevizlerinin yanı sıra, domates, biber, turşu, tereyağ, pekmez, reçel gibi organik köy ürünleri de yer alıyor.

SAHTE ‘KAMAN CEVİZİ’NE DİKKAT!

Öte yandan, özellikle büyükşehirlerde olduğu gibi Kaman'da bile Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen cevizleri Kaman cevizi diye satanlar olduğu ifade ediliyor. Çiftçiler, vatandaşları bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA