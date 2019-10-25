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Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci

Kırşehir'de hasadı devam eden, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde havaların sıcak gitmesi sayesinde son 5 yılın en yüksek rekoltesine ulaşılması bekleniyor.
Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci

Kırşehir'de cevizde son 4 yılda yüzde 50-70 ürün kaybı yaşayan üreticilerin, bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla başlayan ve halen devam eden hasat döneminde yüzü güldü.

Kaman ilçesi ve çevre köylerde her geçen yıl yenilerinin kurulmasıyla 21 bin dönüme ulaşan ceviz bahçelerinden, bu yıl şu ana kadar bin 480 ton ceviz elde edildi.

Don nedeniyle 2015'te 309, 2016'da 410, 2017'de 370, 2018'de 820 ton ceviz elde edilen bahçelerde hasadın tamamlanmasıyla rekoltenin bin 700 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İnce kabuğu ve lezzeti nedeniyle ilgi gören Kaman cevizinin kilogramı kabuklu 35-40, kabuksuz 75-90 liradan satılıyor.

"Ceviz fiyatı düştü"

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, bu yıl verimin son 4 seneye kıyasla çok iyi olduğunu söyledi.

Üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Gökalp, Kaman cevizinin sadece bölgesinde değil dünyada tanındığını ifade etti.

Kaman'da şu ana kadar bin 480 ton ceviz toplandığını dile getiren Gökalp, "Kaman'daki ceviz bahçelerimiz her yıl büyüyor. 14 bin dönüm kapalı, 7 bin dönüm açık 21 bin dönüm Kaman cevizi bahçemiz var. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı Kaman cevizinde yüksek rekolte aldık. Rekoltenin yüksek olması ceviz fiyatlarını düşürdü." diye konuştu.

"Rekolte beklediğimizden de yüksek oldu"

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de son 4 yılda yaşanan zirai donlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini, bu yıl ise hava sıcaklarının iyi gitmesiyle üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Göçmen, "Bu sene cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden de yüksek oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artar." dedi.

Gerçek Kaman cevizinin kilogramının 35-40 lira arasında olması gerektiğine işaret eden Göçmen, "Masraflarımız arttı, maliyetlerimiz yükseldi. 50 liraya çalışan işçi 150 liraya çalışıyor, mazot litre fiyatları arttı. Mutlaka bizim de bu girdileri, ürünlerimize yansıtmamız lazım ki işimize devam edebilelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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