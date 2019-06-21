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Kaman’da ceviz bolluğu

Kırşehir Kaman’da ceviz ağaçları meyvelerinin bolluğu ile göz dolduruyor. Dünyaca ünlü Kaman cevizi üreticileri bu yıl da yüksek verim bekliyor. 
Kaman’da ceviz bolluğu

Kaman Ceviz Bahçeleri Koordinatörü Arif Göçmen, sosyal medya hesabından ceviz bahçesinden güncel fotoğraflar paylaştı. 

Kaman cevizi denildi mi ilk akla gelen isimlerden olan Arif Göçmen’in paylaştığı fotoğraflarda ceviz ağaçları meyvelerinin bolluğu ile dikkat çekiyor. 

İçi dolan ama kabuğu henüz yeşil olan cevizler 3’erli, 4’erli olmaları ile göz dolduruyor. Arif Göçmen, cevizlerini “Ben cevizi ceviz de beni seviyor” yorumuyla paylaştı. 

İnce kabuğu ve lezzetiyle dünyaca ünlü cevize ev sahipliği yapan Kırşehir ilçesi Kaman’da ceviz hasatları Eylül-Ekim aylarında yapılıyor. Kaman’da hasat zamanı her yıl Ceviz Festivali düzenleniyor. 

Özellikle festival zamanında çevre ilçe ve illerden çok sayıda vatandaş ilçeye gelerek, hem eğleniyor hem de meşhur Kaman cevizinden dilediğince satın alabiliyor. 

İlçede ayrıca "En İyi Ceviz Bahçesi Yarışması" yapılıyor ve Kaman'ın en iyi ceviz bahçesi belirlenip, sahibi ödüllendiriliyor. 

Ramazan SAYGILI/ HABERVAKTİM- 

Gazeteilksayfa.com

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