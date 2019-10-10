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Kamanlılardan Mehmetçiğe Kaman cevizi kampanyası

Kırşehir’in Kaman ilçesinde vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe dünyaca ünlü Kaman cevizi göndermeye hazırlanıyor. İlçede Mehmetçiğe Kaman cevizi kampanyası başlatıldı.
Kamanlılardan Mehmetçiğe Kaman cevizi kampanyası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için yurdun dört bir yanından destek mesajları gelirken, kahraman Mehmetçik için dualar ediliyor. 

Kırşehir’in Kaman ilçesinde de vatandaşlardan anlamlı bir destek geldi. 

Kamanlılar, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe dünyaca ünlü Kaman cevizi gönderme hazırlığına başladı. 

İlçede ceviz üreticileri Mehmetçiğe Kaman cevizi gönderme kararı alarak, aralarında ceviz toplama kampanyası başlattı. 

Mehmetçiğe ceviz kampanyasını Kaman Ceviz Bahçeleri Koordinatörü Arif Göçmen, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Kaman Belediyesi’nin de destek vermesi bekleniyor.

Özellikle Kaman cevizi ince kabuğunun yanı sıra, hem vitamin hem de minarel deposu olarak biliniyor. 

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