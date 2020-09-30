  • BIST 1.132
  • Altın 473,321
  • Dolar 7,7800
  • Euro 9,1298
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü.
Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı30 Eylül 2020 Çarşamba 09:35
  • Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü30 Eylül 2020 Çarşamba 09:35
  • TL mevduatta ve döviz alımında vergiler indirildi30 Eylül 2020 Çarşamba 09:34
  • Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de30 Eylül 2020 Çarşamba 09:34
  • Ekonomik güven endeksi 5 aydır yükselişte29 Eylül 2020 Salı 13:51
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni Ekonomi Programı Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak29 Eylül 2020 Salı 13:50
  • Tokat domatesinde umut seracılığa bağlandı29 Eylül 2020 Salı 12:40
  • Trabzon'dan 8 ayda 676,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı29 Eylül 2020 Salı 12:39
  • İzmir'in tescilli üzümüne 'renkli' koruma29 Eylül 2020 Salı 12:39
  • Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı29 Eylül 2020 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti