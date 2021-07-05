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Kamerun’a yardım eli 

Orta Afrika Ülkesi Kamerun'da birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu, bu kez sağlık alanı başta olmak üzere bir dizi yardım faaliyeti gerçekleştirdi.
Kamerun’a yardım eli 

2021 Şubat ayında ilk temel taşlarını Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü’nün koyduğu hastanenin açılışı büyük bir coşku ile gerçekleşti. Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan hastanede sadece Kadın Doğum ve Çocuk alanlarında değil Genel Muayene alanında da sağlık hizmetleri verilecek.

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10 tane temiz su kuyusu açıldı. 

Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde 2 milyardan fazla insan temiz suya ulaşamıyor. “Su Kuyusu Projesi” ile insanların temiz su sıkıntısı çözmek için çalışan Cansuyu, kurak bölgelerde yaşayan suya hasret insanlara temiz içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor. 
Kamerun’un Garoua şehrinin kurak köylerinde 10 tane temiz su kuyusu açılışı yapan Cansuyu ekipleri, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine vesile oldu. Bölge halkı açılan su kuyuları için mutluluklarını dile getirdiler ve Türkiye’ye teşekkür ettiler. 

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20 bin muhtaca kurban eti dağıtıldı. 

Kamerun’daki faaliyetlerini kurban çalışmaları ile tamamlayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek etlerini 20 binden fazla muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılanırken, ümmet içinde gönül köprüleri kuruldu.
Gerçekleştirilen organizasyon hakkında açıklamalarda bulanan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan dünyanın dört bir yanında kalıcı eserler inşa ettiklerini söyledi. Ceylan: “Kamerun’da kadın doğum alanında büyük bir ihtiyaç vardı. Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile yapılan ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile bölgenin sağlık alanındaki büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Hastanemiz; hasta kabul odası, laboratuvar, doğumhane, müşahede odası, eczane, ecza deposu ve muayene odasından oluşurken sadece kadın doğum ve çocuk alanında değil genel muayene hizmetleri alanında da faaliyet gösterecek. Hastane açılışımız sonrası Garoua bölgesinde 10 tane temiz su kuyusu açılışı ve 20 bin muhtaca adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini dağıtma faaliyetleri gerçekleştirdik. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek” dedi. 

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