  • BIST 1.538,700
  • Altın 553,31
  • Dolar 9,6873
  • Euro 11,2215
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Türkiye'de şifa buldu

Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, İstanbul'da 27 saat süren başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştu.
Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Türkiye'de şifa buldu

Acıbadem Altunizade Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kalçadan yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Kamerun Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın gözetiminde, ürolojiden yoğun bakım ekibine, radyolojiden fizik tedavi ve kalp damar cerrahisine kadar çok sayıda hekim ve sağlık profesyoneli, yapışık ikizleri ayırmak için çalışmaya başladı.

kamerun-2.jpg

İkizler için ameliyattan önce 7 ay boyunca multidisipliner tedavi süreci yürütüldü.

Riskin en aza indirilmesi için ameliyat öncesi ikizlerin radyolojik ve angiografik incelemeleri sayesinde 3 boyutlu maketleri hazırlandı.

Hazırlıkların ardından ameliyata alınan ikizler, 27 saatlik operasyonla sağlıklarına kavuştu.

İkizlerin babası Richard Akwe, bebeklerin rahat hareket edememeleri ve canlarının yandığı düşüncesinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

Bebekleri bir armağan olarak niteleyen baba Akwe, çocukların emzirme esnasında sürekli ağladığını anlattı.

Anne Caroline Akwe ise "Tüm zorluklarına rağmen bebeklerimi yapışık halde bir yıl boyunca emzirdim. İkisinin de sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Ve o hayalimiz Türk hekimlerinin olağanüstü çabası ve başarısıyla gerçeğe dönüştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da öğrenci servisi devrildi; 6 çocuk yaralandı02 Kasım 2021 Salı 22:19
  • Otomobille çarpışan motosikletli öldü02 Kasım 2021 Salı 21:24
  • Ambulans, takla atarak şarampole devrildi: 3 yaralı02 Kasım 2021 Salı 21:23
  • Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü02 Kasım 2021 Salı 21:22
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan TIR dorsesinden ayrıldı02 Kasım 2021 Salı 20:26
  • Motosiklet park halindeki araca çarptı: 2 yaralı02 Kasım 2021 Salı 20:25
  • Kazaya neden oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı02 Kasım 2021 Salı 19:30
  • Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu02 Kasım 2021 Salı 19:29
  • Çocukların mağduriyetini iğneyle kumaşlara işlediler02 Kasım 2021 Salı 19:29
  • Kocaeli, en çok vaka artışı olan 10 ilden biri oldu02 Kasım 2021 Salı 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti