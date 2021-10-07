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Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı
Kamerun'da ilk Türkçe kursu açıldı

Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'un başkenti Yaounde'de ülkenin ilk Türkçe kursunu açtı.

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