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Kamikaze Nedir? Anlamı ve Tarihçesi

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kulağımıza yabancı gelmeyen ama anlamını merak ettiğimiz Kamikaze dronlarını kullandı. Peki, Kamikaze nedir? Kamikaze ne anlama gelmektedir?
Kamikaze Nedir? Anlamı ve Tarihçesi

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Türkiye’nin verdiği Bayraktar SİHA’ların yanında kendi dronlarını da kullanıyor. Azerbaycan’ın kullandığı dronlarına verdiği isim ise Kamikaze. Kamikaze ismini tarihte pek çok kez duymuşuzdur özellikle ikinci dünya savaşında Japonya- ABD savaşlarında. Peki, Kamikaze ne demek? Kamikaze anlamı ne? Kamikaze’nin tarihçesine gelin birlikte bakalım.

Kamikaze’nin tarihçesi

1274’te efsanevi Moğol İmparatorluğunun Hükümdarı Kubilay Han Japonya’ya bir ordu gönderir. Japonlar gerekli hazırlığı yapmış, istihkâmlarını sağlamlaştırmışlardır. Saldırıyı püskürtürler. Ancak Kubilay Han yine de elçilerini göndererek Japonlardan kendisine vergi vermelerini ister.

Japonlar, Kubilay Han’ın bu isteğini reddeder. Bunun üzerine 1281’de Kubilay Han, Japonya üzerine yeni bir sefere çıkar. Bu, Japonya için çok daha şiddetli ve zorlu bir savaştır. Haftalar süren savaş sonunda Japonya tam yenilginin eşiğine gelir.

Kamikaze anlamı ne? Kamikaze’nin tarihçesi

Ancak aniden büyük bir fırtınanın kopmasıyla Moğol ordusu darmadağın olur. Japonları kendilerini kurtaran bu ilahi Rüzgâr’a “kamikaze” derler.

Çünkü Japonca’da kami Tanrı; kaze ise Rüzgar demektir.

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Kamikaze kelimesi daha sonra, II. Dünya Savaşı’nda özellikle müttefik gemilerine ve çeşitli yer hedeflerine intihar saldırıları düzenleyen Japon pilotlar için kullanılır ve adeta onlarla özdeşleşir.

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