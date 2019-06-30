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Kampçıların yeni rotası: Nemrut Krater Gölü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin birçok yerinden gelen kampçıları ağırlıyor.
Kampçıların yeni rotası: Nemrut Krater Gölü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin birçok yerinden doğaseverleri ağırlıyor. 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla yerli ve yabancı binlerce turisti kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş turları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut, kamp kurmak isteyen doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen doğaseverler, yeni rota olarak belirledikleri Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurarak, eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.

Gölde yürüyüş yapan, yaktıkları ateşin üzerinde yemek yapıp çay demleyen doğaseverler, gece de kamp kurdukları alanda sakinliğin ve karanlıkta yıldızları izlemenin keyfini sürüyor.

"Buralar doğa harikası yerler"

Van'dan arkadaşlarıyla geldiği Nemrut'ta kamp kuran öğretmen Yüksel Dıblan, 8 yıldan bu yana Türkiye'nin farklı yerlerine kamp yaptıklarını söyledi.

Van'a atandıktan sonra farklı bir doğa sevgisi kazandığını anlatan Dıblan, şunları kaydetti:

"Van'ın birçok yerinde özellikle Van Gölü sahillerinde kamp yaptık. Buranın doğası, farklı habitatı bizde merak uyandırdı. Memlekete dönmeden önce son kampımızı buraya kurduk. Yemekten sonra çevreyi keşfe çıktık. Çok güzel bir doğası var. Buraya kamp yapmaya gelen bir çok kişi var. İyi ki gelmişiz. Özellikle burada ışıksız ortamdan dolayı yıldızlar bir başka görünüyor. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."

Öğretmen Eser Eribol ise kente ilk atandığında sadece gezmek için geldiği Nemrut'ta şimdi arkadaşlarıyla kamp kurduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla kamp kurduğu gölde dinlenme imkanı bulduğunu anlatan Eribol, "Burada gece atmosferi çok güzel. Gündüz piknik yapmaya gelenlerin ayrılmasıyla etraf tenhalaşıyor. Yaktığımız ateşin etrafındaki muhabbetin keyfi anlatılamaz. Nemrut, bir doğa harikası. Bu güzelliği korumamız gerekiyor." diye konuştu.

"Harika bir doğası var"

Mardin'den arkadaşlarıyla gelen avukat Abdullah Eren de Nemrut Krater Gölü'nün kamp yapmak isteyen doğaseverlerin en çok gelmek istediği yerlerden biri olduğunu belirtti.

Bölgenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Eren, şunları söyledi:

"Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bundan sonra da gelmeye çalışırım. Burası şehir gürültüsünden tamamen uzak, yıldızlar ve doğayla baş başa kalabileceğiniz bir yer. Harika bir doğası var. Orman içinde kalmış bir göl. Şehrin gürültü ve karmaşasından kaçmak isteyenler için harika bir yer. Bu rakımda bir göl görmek inanılmaz bir şey. Bu gölün sahilinde kamp yapmak bizim için unutulmaz bir anı oldu."

Kaynak: Haber Kaynağı
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