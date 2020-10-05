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Kampüslere bisiklet yolu - İlk yol Başkent Üniversitesi’nde

Bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ilk bisiklet yolunu Başkent Üniversitesi’nde yaptı.
Kampüslere bisiklet yolu - İlk yol Başkent Üniversitesi’nde

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinde gidiş-dönüş toplam 4,4 kilometrelik bisiklet yolunu kısa sürede tamamladı.

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Bisiklet yolunun açılışını yapan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkan Yavaş’ın üniversite rektörleriyle yaptığı görüşmede kampüslere bisiklet yolu yapma önerisi sunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın üniversite rektörleriyle geçen haftalar içinde yapmış olduğu toplantıda üniversitelerle Büyükşehir Belediyesinin çeşitli konularda iş birliği yapması yönünde görüş birliğine vardık. Sayın Başkan, üniversite kampüsleri içinde bisiklet yollarının yapılması projesini gündeme getirdi. Kısa süre içinde de Büyükşehir ekipleri kampüsümüz içinde bisiklet yolunu bitirdi. Bu proje kampüslerin sadece akademik süreler içerisinde değil hafta sonları da öğrencilerimiz ve ailelerinin rahatlıkla bisiklet kullanabileceği daha yaşamsal hale gelmesini sağlayacak. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve ekibine böyle bir projeyi Başkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum.”

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Yeni eğitim öğretim döneminde bisiklet yolu sürpriziyle karşılaşan öğrenciler kadar çalışanlar da sevindi.

-Bekir Mert Kuzu: “Başkent Üniversitesi’nde Spor Hizmetleri Müdürlüğünde Spor Uzmanı olarak çalışıyorum. Üniversitemize bisiklet yolu yapıldı. Şu an yolu hem öğrenciler hem de idari personel kullanıyor. Günlük olarak bisiklet kullanma oranımız artacak. Üniversitemizin çok istediği bir şeydi. Mansur Başkanımıza projeyi gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz. Hem spor açısından hem de öğlen araları bizler için güzel bir aktivite olacak.”

-Metin Mermer: “Başkent Üniversitesi Bisiklet Evi’nden sorumlu memur olarak çalışıyorum. Üniversitemize bisiklet yolu yapıldı. Bize katkısı ve yararı çok oldu. Spor aktiviteleri için önemli bir rol oynuyor. Bu yolu kullanan herkesten çok önemli ve güzel dönüşler aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

SIRADA DİĞER ÜNİVERSİTELER VAR
Büyükşehir Belediyesi üniversite kampüsleri içerisinde yapılacak bisiklet yolları uygulamaları kapsamında Başkent Üniversitesi’nden sonra Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

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Yapılan görüşme sonrası Gazi Üniversitesi kampüs alanında yaklaşık 2,6 kilometre, ODTÜ kampüsü içerisinde yaklaşık 2,9 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde ise 1,2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlanması kararlaştırıldı. Kampüs alanlarında yapılacak bisiklet yolları, tek yönlü ve gidiş-geliş şeklinde hizmet verecek. ODTÜ kampüsü içerisindeki peyzaj alanında yer alacak bisiklet yolunun yanında yaya yolu imalatının yapılması da planlanırken, Büyükşehir Belediyesi ODTÜ- Hacettepe arası bisiklet yolu ile Bilkent Üniversitesi kampüs içi bisiklet yolu yapımı için de görüşmelerini sürdürüyor. 

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