Kamu binalarında HES kodu dönemi

Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü Ankara’da salgına karşı önlemler artırıldı. Birçok kamu kurum ve kuruluşu, HES kodu sorgulama sistemine geçti. Vatandaşlar bundan böyle HES kodu olmadan kamu binalarına giriş yapamayacak.

Ankara’daki birçok kamu kurumu, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırarak HES ( Hayat Eve Sığar ) kodu sorgulama sistemine geçti. Vatandaşlar bundan böyle HES kodu ile kamu binalarına giriş yapabilecek.

HES KODU OLMAYANLAR ALINMIYOR

Kovid-19'a yönelik önlemlerini artıran başta belediyeler olmak üzere çoğu kamu kurum ve kuruluşu hizmet binalarındaki denetimleri arttırdı. Salgın tedbirleri kapsamında hem kamu personelleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşlar, HES kodları kontrol edildikten sonra binalara alınmaya başladı. Başkent’te HES kodu sorgulama sistemine geçen kamu kurumlarından bir tanesi de Altındağ Belediyesi oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulamasındaki HES kodu onayı sonrası vatandaşlar ve çalışanlar belediyeye ateş ölçümü yapılarak alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da belediye girişinde uyarılarda bulunuluyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

KISA MESAJLA KOD ALINABİLİYOR

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, “ HES ” yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

UYGULAMA AKILLI TELEFONLARDAN İNDİRİLEBİLİYOR

Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-