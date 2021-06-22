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Kamu binalarının depreme dayanıklılığı ve enerji verimliliği artırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Bankası'nın toplam 465 milyon dolar kredi desteği verdiği iki proje kapsamında, kamu binalarının depreme dayanıklılığı ve enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin çalışmalara başladı.
Kamu binalarının depreme dayanıklılığı ve enerji verimliliği artırılıyor

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Dünya Bankası, kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını güçlendirmek ve aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak enerji faturalarını ve zararlı karbon salınımlarını azaltmak amacıyla 265 milyon dolar tutarında krediyi, Kamu Binalarında Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi için 9 Haziran'da onayladı.

Projenin, Türkiye'deki deprem dayanımının artırılmasına ilişkin yatırımlara ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje ile hastane, okul, yurt gibi 140'ın üzerinde kamu binasında güçlendirme veya yeniden inşa çalışmaları yapılacak. Böylece kamu binalarının deprem ve afet risklerine karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra enerji verimliliği yönünden iyileştirilmesi yapılarak, kanıtlanabilir enerji tasarrufu gerçekleştirilecek.

Kamu binalarını kullanan yaklaşık 26 bin kişi, projeden doğrudan faydalanacak.

Bu kapsamda, projenin AR-GE çalışmaları ve ihale sürecine ilişkin çalışma takvimi oluşturuldu.

Kredinin Eylül 2021'de efektif olmasıyla güçlendirme ve enerji verimliliği yapılacak kamu binalarının belirlenmesi çalışmalarına başlanacak.

500 kamu binasında enerji verimliliği uygulaması yapılacak
Dünya Bankası ile 2019'da yapılan protokol kapsamında ise 200 milyon dolar destek verilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi'nin (KABEV) çalışmaları da hız kazandı.

Kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak, enerji tüketimlerinin azaltılması hedeflenen projeyle ulusal düzeyde cari açığın azaltılması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, enerji verimliliği konusunda toplumda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Toplam 500 kamu binasında enerji verimliliği uygulaması yapılacak proje kapsamında, ilk 10 kurumdaki binaların danışmanlık ihaleleri yapıldı, danışman firmalarca, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri gibi tadilat uygulama projeleri ve inşaat ihale dokümanları hazırlanarak, inşaat ihalelerine çıkıldı.

Buna göre, Mayıs-Haziran 2021'de Ankara'da Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (3 bina), Tarım ve Orman Bakanlığı (2 Bina) ve Karabük'te Karabük Üniversitesi (4 bina ) için toplam 129 bin 503 metrekare, Bursa'da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi için toplam 92 bin 337 metrekare, İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (10 blok), Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi (1 blok), Başakşehir Devlet Hastanesi (1 blok), Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi (3 blok) ve Esenyurt Devlet Hastanesi (3 blok) için toplam 285 bin 763 metrekare inşaat tadilatı sözleşmeleri, ihaleyi alan firmalar ile imzalandı.

Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği Danışmanlık Hizmeti ihalesi kapsamında da Ankara, Karabük, Zonguldak ve Sakarya'da toplam 290 bin 515 metrekare ( 27 blok), Antalya ve Karaman'da toplam 312 bin 427 metrekare (20 blok), Denizli ve İzmir'de toplam 289 bin 68 metrekare (24 blok) için finansal teklifleri alınan 3 firma ile müzakere için önümüzdeki günlerde görüşülecek.

Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon'da yer alan toplam 314 bin 894,64 metrekarelik 10 kampüs binası için de enerji etütlerinin ve teknik uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik danışmanlık ihale ilanı 16 Haziran 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı, ihale dosyaları temmuzda alınacak.

Kamuda ilk enerji performans sözleşmesi imzalandı
KABEV projesi kapsamında, Enerji Performans Sözleşmesi yöntemi uygulanacak Türkiye'nin ilk kamu binası Bursa Anadolu Kız Lisesi için sözleşme 18 Mart 2021'de imzalandı.

Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Performans Sözleşmesi ile cephe yalıtımı, pencerelerin yüksek performanslı pencereler ile değiştirilmesi, kazan değişimi, ısıtma sisteminde termostatik vana ve değişken hızlı pompaların kullanımı, sıcak su için güneş enerji sistemi, LED aydınlatma, fotovoltaik güneş panelleri ile yerinde elektrik üretimi ve enerji izleme sistemleri gibi enerji verimliliği uygulamaları gerçekleştirilecek.

Okul kampüsünde bu yıl sonunda tamamlanması planlanan uygulama sonrası, yüzde 80 enerji verimliliği ve yapılan yatırımın 15 yılda geri dönüşü hedefleniyor.

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