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Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız." dedi.
Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi

3600 ek gösterge çalışmaları milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamada, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.

OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YANSIYACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.

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