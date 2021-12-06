Kamu çalışanlarına maaş düzenlemesi

3600 ek gösterge çalışmaları milyonlarca memur tarafından merakla bekleniyordu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı son dakika açıklamada, "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız" dedi.
OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YANSIYACAK
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi.
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