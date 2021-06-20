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Kamu ihaleleri için itirazen şikayet başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Kamu İhale Kurumunca düzenlenecek ihalelerde itirazen şikayet başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.
Kamu ihaleleri için itirazen şikayet başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Kamu İhale Kurumunun "Çerçeve Anlaşma İhaleleri", "Danışmanlık Hizmet Alımı", "Elektronik İhale", "Hizmet Alımı", "Mal Alımı", "Yapım İşleri İhaleleri", uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte" ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesiyle ihalelere yönelik başvuruların kolaylaştırılması yönünde düzenlemeler yapıldı.

Değişikliklerle, ihaleye katılanların yönetimindeki görevliler ile ortaklarına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSİS üzerinden aktarılması ile her ihalede ayrı ayrı bilgi ve belge sunulmasının önüne geçilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişilerle bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınması gerekliliğine yönelik Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında ihaleye katılım aşamasında istenen imza sirküleri kaldırıldı.

Ayrıca, yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelere idari şartnamelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilmedikçe tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlandı.

Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamına, sözleşmenin damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgeler alınarak belgelendirmeye yönelik ek koşul getirildi.

Bu ihalelerde asgari ceza oranından daha yüksek nispette ceza uygulanabilecek hallerin sayılabilmesine imkan tanındı ve hizmetin yerine getirilmesine yönelik koruyucu önlemler artırıldı.

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım ve sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil olan giderler kapsamında olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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