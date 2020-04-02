Kamu ihalelerine koronavirüs ayarı

Dünyayı saran ve Türkiye'de de toplam 277 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek ya da feshedilebilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek ya da feshedilebilecek.

Kovid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURULAR İHALEYİ YAPAN İDAREYE YAPILACAK

Genelgeye göre, koronavirüs salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin gezici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, ihaleyi yapan idareye yapılacak.

YA SÜRE UZAYACAK YA DA SÖZLEŞME FESHEDİLECEK

İdareler yaptıkları değerlendirmede ortada yükleniciden kaynaklanan bir kusur bulunmaması, yüklenicilerin yükümlülüklerini yerine getirmesinde engel bulunması ve bu engeli ortadan kaldırmaya yüklenicinin gücünün yetmemesi halinde süre uzatımı sağlanabilecek veya sözleşme feshedilebilecek.