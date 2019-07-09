Kamu işçileri için hükümet, ilk 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Hükümet, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sundu.

Hükümet ve işçi taraflarının ikinci kez bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize 'yüzde 5' diyorlar. Biz de Sayın Bakana teşekkür ettik" dedi.

"BU TEKLİFİN KABUL KABUL EDİLEBİLECEK BİR TARAFI YOK"



Atalay "Maalesef bu aşamada kamuoyuna ve işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde olacağız. Türk-İş'in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok. Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.

Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.