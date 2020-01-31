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Kamu işçilerine ve maden işçilerine ilave tediye ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerine bugün, yeraltında çalışan maden işçilerine 23 Aralık 2020'de ilave tediye ödeneceğini bildirdi.
Kamu işçilerine ve maden işçilerine ilave tediye ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin bugün ödeneceğini belirten Selçuk, ikinci taksitin ise 22 Mayıs 2020'de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020'de ödeneceğini vurgulayan Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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