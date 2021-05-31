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Kamu işçilerine zam pazarlığı

700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunacak.
Kamu işçilerine zam pazarlığı

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. 

Edinilen bilgiye göre talepler arasında, sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması var.

BUGÜN ÇALIŞMA BAKANI'NA İLETECEKLER

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ süreçte ortak hareket ediyor. Talepleri içeren taslağın 31 Mayıs'ta Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e sunulması bekleniyor.

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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