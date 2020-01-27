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Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek.
Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek.

İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

52 GÜNLÜK ÇIPLAK ÜCRET TUTARI

Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödenirken, ikinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.

BİN 275 TL ÖDENMESİ BEKLENİYOR

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için bin 275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

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