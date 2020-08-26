  • BIST 1.092
  • Altın 456,621
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7207
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı. 

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. 

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmediklerinde idari izinli sayılacak
Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. 

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da, lokantada oturan müşterilere silahlı saldırı: 4 yaralı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:10
  • Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:08
  • Aydos Ormanı'ndaki yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
  • Kamu kuruluşlarında esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
  • İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04
  • Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:02
  • Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:01
  • Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:59
  • İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü25 Ağustos 2020 Salı 23:56
  • Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi25 Ağustos 2020 Salı 23:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti