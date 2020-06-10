Kamu kurumlarının bazı ihtiyaçları DMO aracılığıyla temin edilecek

Kamu kurum ve kuruluşlarının, DMO Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek mal ve hizmetleri, DMO aracılığıyla temin etmeleri gerekecek.