  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti"nin de sisteme entegre edildiği bildirildi.

Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi.

e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Araçlarım Konsept Hizmeti" gibi belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetlerin sayısının da arttırılmasının amaçlandığı işaret edilerek, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Vatandaşlar, e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti.

Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyonkarahisar'daki yangında annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
  • Yeni çıkarılan "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dava görüldü11 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
  • Hakkari'de araziye gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:01
  • Atama kararları Resmi Gazete'de11 Eylül 2021 Cumartesi 09:01
  • Ankara'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı11 Eylül 2021 Cumartesi 03:08
  • Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum10 Eylül 2021 Cuma 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti