Kamu Sen ve Memur Sen’in üye kavgası büyüyor

Memur Sen’in, Kamu Sen’i paravan bir dernek üzeriden Memur Sen istifalarını yönlendirdiğini iddia etmesinin ardından Kamu Sen’de bir açıklama yaparak Memur Sen’in başarısızlıklarını iftira ile örtmeye çalıştıklarını iddia etti.

Memur Sen Konfederasyonu, Türkiye Kamu Sen’i paravan bir dernek üzerinden Memur Sen istifalarını yönlendirdiğini iddia etti ve sert tepki gösterdi. Bu tepkilerin ardından açıklama yapan Kamu Sen ise Memur Sen’in başarısızlığı ve istifa kampanyaları karşısında çareyi iftira atmakta bulduğunu söyleyerek, istifaların başarısızlıktan kaynaklandığını kaydetti.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMASI İDDİASI

Memur Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Ehliyetleri olmasa da icazetle elde ettikleri etiketleriyle sendikal mecrayla ilişkili olma fırsatı elde etmiş halef ve selef Kamu-Sen başkanlarının figüran, paravan dernek ile başkan sıfatlı kurnaz elamanlarının ise başrolde olduğu sosyal medya çalışmasına/sataşmasına dair; hem açıklama yapma hem de açığa çıkarma sorumluluğunun ifasını üyelerimiz açısından hak ve potansiyel üyemiz kabul ettiğimiz kamu görevlileri açısından ise haklı beklenti olarak kabul ediyoruz.”

İSTİFA DAVETİ İDDİASI

“Paravan derneğin açtığı hasthag üzerinden Memur-Sen’e sataşma fırsatı kumlanmaya çalışan sendikacı eskisi ile sendikacılık eziğinin birlikte icra ettikleri taktik eylem; Kamu-Sen’in, “Paravan Dernekten Medet Uman Sendikacılık/Zavallılık” şeklinde yeni bir strateji oluşturduğunu gösteriyor. Sözleşmeli personelin kadroya geçişine yönelik cümle kurmak, kamu görevlilerinin kendilerine üye olmasını sağlayacak sendikacılık yapmak becerilerinin olmadığını itiraf edercesine “Memur-Sen’den istifa” daveti yapıyorlar. Sendikal mecrada yarışmaya güçleri ve sözleri yok sosyal medyada sataşmaya ve çatışmaya klavyeleri var. “Yalandan sendikacılık” yaptıkları ortaya çıkınca “sanaldan sendikacılık” yapmayı deniyorlar.”

KAMU SEN; “İFTİRA ATIYORLAR”

Kamu Sen ise bu iddialara şöyle cevap verdi, “Sözde yetkili konfederasyon son günlerde sosyal medyada sürekli olarak gündeme gelen Memur-Sen'den istifa kampanyaları karşısında çareyi konfederasyonumuza iftira atmakta bulmuştur. Üyeleri tarafından sürekli tahkir edilen bu konfederasyon yaptığı yanlışları düzeltmek yerine Türkiye Kamu-Sen'in bir paravan dernek aracılığı ile Memur-Sen'den istifaları yönlendirdiğini iddia etmiştir. Memur-Sen'in iftira ve hakaret dolu bu karalamalarına karşı konfederasyon olarak cevap vermemiz zorunlu olmuştur.”

BAŞARISIZLIK İDDİASI

“Kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını sermaye yaparak her pazarlıktan memurlarımız adına yeni bir kayıpla çıkan, kamu çalışanları inim inim inlerken hayal dünyalarında gündem üreten, ailelerinden, çocuklarından ayrı çalışan sözleşmeli personelin feryadı yürekleri dağlarken Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında kılık kıyafet yönetmeliği konuşmak isteyen ama hâlâ utanmadan, sıkılmadan kendisini sendika olarak adlandıran bir oluşumun yüzsüz yöneticileri, milyonlarca memurun “Artık yeter!” isyanı karşısında çareyi Türkiye Kamu-Sen’e saldırmakta bulmuş, kendilerine yöneltilen sendikal eleştirilere, konfederasyonumuz üzerinden çapları ile orantılı bir cevap vermeye çalışmışlar.”

SARI SENDİKA VURGUSU

“Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardan beri söylüyoruz, şimdi de söylemekten ne korkarız ne imtina ederiz ne de başkalarına söyletiriz; bütün kamu görevlileri, kendilerine hiçbir katkısı olmayan, Türk memur sendikacılığının yüz karası, sarı sendikacılığa rahmet okutan bu sahte sendikalardan istifa etmelidir. Kamu görevlilerimiz, gerçek yüzünüzü gördü, kendilerine hiçbir katkı sağlayamayacağınızı anladı, sarı sendika olduğunuzu idrak etti; sizden koşar adım uzaklaşıyor, bunun neyini anlamıyorsunuz? Basiretsizliğinizi, acizliğinizi anlayın ve artık kamu görevlilerimizin yakasından düşün!”

İSTİFA ÇAĞRISI

“Bütün kamu görevlilerimiz, hakları için, çocuklarının geleceği için, gerçek mücadele ve gerçek sendikacılık için Memur-Sen’den istifa etmelidir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA