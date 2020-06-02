  • BIST 108.232
  • Altın 378,608
  • Dolar 6,7704
  • Euro 7,5718
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen tedbirler kapsamında, servis hareket saatleri yeniden belirlenecek, sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında düzenlemeye gidilecek, yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mart’ta başlatılan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken tedbirleri belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen tedbirler arasında servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer aldı.

Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şunlar:

"Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek. Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek. İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak. Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak. Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına salgından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak. Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek."

Toplantılar telekonferans yöntemiyle yapılacak
Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenen tedbirler kapsamında, kurum ve kuruluşlarda şu düzenlemeler yapılacak:

"Ofisler, sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek. Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi02 Haziran 2020 Salı 11:26
  • Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti02 Haziran 2020 Salı 11:24
  • İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi02 Haziran 2020 Salı 11:22
  • BM’den Libya açıklaması: Taraflar masaya oturmayı kabul etti02 Haziran 2020 Salı 10:57
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı02 Haziran 2020 Salı 10:37
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 72 gözaltı02 Haziran 2020 Salı 10:30
  • Sağlık Bakanlığı: Türkiye, 'Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üye olarak kabul edildi 02 Haziran 2020 Salı 10:26
  • TOBFED: Araçlarınıza detaylı temizlik yapmadan yola çıkmayın02 Haziran 2020 Salı 10:23
  • Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor02 Haziran 2020 Salı 10:06
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi02 Haziran 2020 Salı 10:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti