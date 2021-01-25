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'Kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım'

Isparta Merkez Filyasyon Koordinasyon Sorumlusu Uzman Doktor Özaydın Boylubay, "Bu hastalık zorlu bir süreç, şiddetli eklem ağrılarım oldu. Kas, eklem, baş ağrıları yaşadım. Tarif etmem gerekirse, kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım" dedi.
'Kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım'

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen doktor Özaydın Boylubay, "Tarif etmem gerekirse kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağırlarım oldu." dedi.
Isparta Merkez Filyasyon Koordinasyon Sorumlusu Uzman Doktor Özaydın Boylubay, halsizlik, öksürük, yüksek ateş, ayak ve sırt ağırları şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Boylubay'ın tedavisi bir haftalık hastane sürecinin ardından evinde devam etti.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Boylubay, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

"Şiddetli eklem ağrılarım oldu"
Boylubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyileşmesinde meslektaşlarının ve çalışma arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Onların desteğini hep hissettiğini, zorlu süreçte kendisine moral olduğunu aktaran Boylubay, o zor günleri kimsenin yaşamasını istemediğini dile getirdi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından vücudundaki ağrılarının bir süre sonra çok şiddetlendiğini anlatan Boylubay, "Bu hastalık zorlu bir süreç, şiddetli eklem ağrılarım oldu. Kas, eklem, baş ağrıları yaşadım. Tarif etmem gerekirse, kamyon ezmiş gibi çok şiddetli ağrılar yaşadım." dedi.

Boylubay, Kovid-19'un şakası olmadığını, herkesin tedbirler konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli. Basit ama hayat kurtaran hareketler. Herkesin aşı olmasını özellikle tavsiye ediyorum. Koruyuculukta aşının yeri çok büyük. Sağlık ordusunun bir mensubu olarak Kovid-19'u yenerek yeniden ön saflarda bu virüsle mücadele vermekten çok mutluyum. İnşallah aşı çalışmalarıyla bu virüsü ülkece en yakın zamanda tamamen yeneriz." ifadesini kullandı.

Tedbirler konusunda oluşabilecek ihmalin herkesin hayatını etkileyebileceğini vurgulayan Boylubay, kişi bazlı tedbirlerin üst seviyede tutulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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