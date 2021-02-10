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Kamyon kum boşaltılırken devrildi

Kağıthane'de, kamyon, kasasındaki kum sokağa boşaltıldığı sırada devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
Kamyon kum boşaltılırken devrildi

Olay, Çağlayan Enis Sokak'ta 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat için kum getiren 34 FHE 53 plakalı kamyon sürücüsü, aracı park ettikten sonra kumu boşaltmak istedi.  Eğimli sokakta kum boşaltımı sırasında dengesi bozulan kamyon devrildi. Birkaç metre sürüklenen kamyon park halindeki 34 BNG 087 plakalı otomobile çarparak durabildi.  Kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada, otomobilde de hasar oluştu.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sokağa dökülen kum vatandaşlar tarafından kürek yardımıyla tahliye edildi.

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