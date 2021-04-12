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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya - Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza saat 22.30 sıralarında, Antalya- Korkuteli Karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya’ya giden Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Osman K. (41) yönetimindeki 33 VP 523 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada araçta bulunan Mustafa Kalkay yaşamını yitirirken, sürücü Yahya D. ile Hüseyin Işık ve Adem Çatak (42) yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi. Otomobildeki 3 yaralı, ambulanslarla Döşemealtı ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Çatak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Mustafa Kalkay’ın (üstte) yakınları, sinir krizi geçirdi. Kalkay’ın koronavirüs hastalığından yeni kurtulduğu ve karantina sürecinin iki gün önce sona erdiği öğrenildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kalkay’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Adem Çatak’ın sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı ‘Allah kimseye kaldıramayacağı acı yaşatmasın’ şeklindeki paylaşımı dikkati çekti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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