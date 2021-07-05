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Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

MANİSA’da, kavşakta dönüş yapan kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Demirli yönetimindeki 45 F 5458 plakalı kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan Gündem idaresindeki 45 AEZ 335 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gündem, metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altına giren motosiklet sürücüsü Gündem, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Gündem’in kafasındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ifade edildi. 

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ 

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapan kamyonet, karşı yönden gelen motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak park halindeki otomobilin altına giriyor.

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