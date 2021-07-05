Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

MANİSA’da, kavşakta dönüş yapan kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.