Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Mustafa Kaya (51) yaşamını yitirirken, Hikmet S. yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gümüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 16 BBV 88 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle Mustafa Kaya'nın kullandığı 44 FM 349 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan yaralı Hikmet S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kaya'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.