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Kamyonet, lastiği patlayan kamyona çarptı: 1 ölü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lastiği patladığı için sağ şeride yanaşan kamyona, kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kamyonet, lastiği patlayan kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza saat 19.00 sıralarında Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Uzunçiftlik mevkisinde meydana geldi. Sedat Ünal yönetimindeki 06 CGM 856 plakalı sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinin bulunmadığı yolda sağ şeride yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram Özdemir idaresindeki 34 GJJ 71 plakalı kamyonet, kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Galip Çetin’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Galip Çetin’in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç içerisinden çıkarıldı. Çetin'in cenazesi morga götürüldü. Her 2 sürücü de kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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