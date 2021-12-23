  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı

Ankara- Konya kara yolunda TIR'la çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman (39) ile kızı Derya Halman (17) yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman (43) ve 3 çocuğu ile TIR şoförü de yaralandı. 
Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı  23 HL 471 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı. Yaralılardan  Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı23 Aralık 2021 Perşembe 09:45
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı23 Aralık 2021 Perşembe 09:42
  • Erdoğan: Kudüs'te tüm inanç gruplarının hassasiyetlerini gözetecek bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum23 Aralık 2021 Perşembe 09:35
  • Grevdeki işçilerden CHP Bakırköy İlçe Başkanlığında 'bekleme eylemi'23 Aralık 2021 Perşembe 09:30
  • Türkiye'den Madagaskar’daki gemi kazası için taziye mesajı23 Aralık 2021 Perşembe 09:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk'i kabul etti23 Aralık 2021 Perşembe 09:28
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz23 Aralık 2021 Perşembe 09:26
  • Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alacak23 Aralık 2021 Perşembe 09:26
  • Bakırköy Belediyesi işçileri eylemlerini CHP İlçe Binasına taşıdı22 Aralık 2021 Çarşamba 22:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Koç'u kabul etti22 Aralık 2021 Çarşamba 20:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti