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Kamyonetiyle kumsalda gezerken dalgaların arasında kaldı

Kamyonetiyle kumsalda gezerken dalgaların arasında kaldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde İ.B, kamyonetiyle kumsalda gezerken dalgaların arasında kaldı. Kuma saplanan kamyonet kıyıya çekildi. 

Karasu ilçesinde dün kamyonetiyle sahilde gezen İ.B., Küçükboğaz mevkiinden geçmek isterken Karadeniz’in şiddetli dalgalarına teslim oldu. Dalgaların arasında kalan araç kuma saplandı. Aracını hareket ettiremeyen İ.B., itfaiyeden yardım istedi. Araç, traktör ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildi. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

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