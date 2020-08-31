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Kamyonla çocuğunu ezdi, birlikte çekilen görüntüleri yürekleri dağladı

DÜZCE’nin Çilimli ilçesinde, Cüneyt Kazancı, harfiyat işi yaptığı şantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı’yı ezerek, ölümüne neden oldu.
Kamyonla çocuğunu ezdi, birlikte çekilen görüntüleri yürekleri dağladı

Kaza, dün, Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonuyla geri manevra yapmak istedi. Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza'yı ezdi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp, kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hamza, yolda hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek mümkün olmadı. 

Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylüyor. Şarkının sonunda ise baba oğlunu doyasıya öpüp, kokluyor.

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