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Kamyonlarda patates tezgahı

Markette kilosu 5 liraya kadar yükselen patatesin fiyatı, yeni çıkan mahsullerle düşmeye başladı. Turfanda patatesler, kamyonlara tezgah açılarak da satılıyor. 10 kg’lık patates çuvalları 20 TL’den alıcı buluyor.
Kamyonlarda patates tezgahı

Markette kilosu 5 liraya kadar yükselen mutfakların vazgeçilmez yiyeceği patatesin fiyatı, yeni çıkan mahsullerle düşmeye başladı. Uygun fiyatla tüketiciyle buluşan patates, yüklü kamyonlara tezgah açılarak Başkent sokaklarında satılıyor. 

FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Patates satıcıları, ilçelerde bulunan işlek noktalara kamyonlarını park ederek tezgah açıyor. 10 kilogramlık çuvallara konulan turfanda patatesler, 20 liradan alıcı buluyor. Markette 4 ila 5 lira arasında satılan patatesin kilosu kamyonlarda satılan turfanda patatesle 2 TL’ye geliyor.

OSMAN AKDOĞAN  / İLKSAYFA-

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