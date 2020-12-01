  • BIST 1.325
  • Altın 456,979
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü İsmail Yeni (55) hayatını kaybetti.
Kamyonun çarptığı motosikletli öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akçakonak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Gökhan Karadeniz (33) yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon, Söke yönüne giden İsmail Yeni'nin kullandığı 09 ADF 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve kamyon şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Yeni, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Gökhan Karadeniz ise yara almadan kurtulurken, ifadesinin alınması için jandarma ekipleirnce karakola götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 229 adet kamu konutu satışa sunuldu01 Aralık 2020 Salı 11:22
  • Müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu01 Aralık 2020 Salı 09:40
  • Ciritte heyecanlı dakikalar01 Aralık 2020 Salı 09:36
  • Tayland’da balıkçının 2.4 milyon pound değerindeki keşfi görenleri şaşırttı01 Aralık 2020 Salı 08:19
  • Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı01 Aralık 2020 Salı 08:16
  • Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı01 Aralık 2020 Salı 08:11
  • Edirne'de kar yağışını müzik eşliğinde oynayarak kutladılar01 Aralık 2020 Salı 08:07
  • Koçarlı'da evlere misafir kabul edilmiyor30 Kasım 2020 Pazartesi 21:46
  • Ehliyet hayali, 75 yaşında gerçek oldu30 Kasım 2020 Pazartesi 18:05
  • Yasağa rağmen yolda halay çekenlere ceza30 Kasım 2020 Pazartesi 17:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti