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Kamyonun çıkan tekerleği 2 otomobile çarptı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyondan çıkan tekerlek 2 otomobile çarptı. Kopan tekerleğin çarptığı ikinci araçta yolculuk eden Mevlüt Çobanoğlu kazada hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kamyonun çıkan tekerleği 2 otomobile çarptı

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir-Çanakkale karayolu Koca Seyit Havalimanı Kavşağı yakınında meydana geldi. İzmir yönünde giden Hasan Akman (53) yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun, tekerleği yerinden çıktı. Tekerlek, karşı şeride geçerek 10 LH 028 plakalı otomobile çarptı. Otomobildeki Barış Işın, Zeynep Işın ve Halil Işın hafif yaralandı. İlk otomobile çarptıktan sonra tekerlek, Şehri Çobanoğlu yönetimindeki 54 B 3799 plakalı otomobilin üzerine düştü. Tekerleğin çarptığı otomobilin kaputu, ön camı ve tavanı ezildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Tekerleğin çarptığı 2'nci araçtaki Mevlüt Çobanoğlu’nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Şehri Çobanoğlu ise hafif yaralandı. Mevlüt Çobanoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, morga kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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