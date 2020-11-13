Kamyonun elektrikli bisiklete çarpma anı kamerada

BURSA’da, kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Kartal (73), ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Hüseyin Kırnaz (55) yönetimindeki 16 PT 642 kamyon, Mehmet Kartal’ın kullandığı elektrikli bisiklete çaptı. Çarpmanın etkisiyle yolda yaklaşık 10 metre sürüklenen Kartal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücüsünün hızlı gittiği kamyonun elektrikli bisiklete çarpması ve Mehmet Kartal’ın yolda sürüklenmesi görüntülere yansıdı.