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Kanada hükümeti 29 Ocak’ı Quebec City Cami Saldırısı Ulusal Anma Günü ilan etti

Kanada federal hükümeti, 2017 yılında Quebec City kentinde düzenlenen cami saldırısında ölenleri onurlandırmak ve hayatta kalanlarla dayanışmayı ifade etmek için 29 Ocak'ın bundan böyle ulusal anma günü olmasına karar verildiğini duyurdu.
Kanada hükümeti 29 Ocak’ı Quebec City Cami Saldırısı Ulusal Anma Günü ilan etti

Kanada Kültür Bakanı Steven Guilbeault, yaptığı açıklamada, günün resmi adının Quebec City Cami Saldırısı ve İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü olduğunu söyledi.

Bugünün İslamofobiyle mücadeleyi teşvik etmek için de kullanılacağını ifade eden Bakan Guilbeault, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

‘’Dört yıl önce, Quebec City’deki camide bir terör eyleminde altı kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi ağır şekilde yaralandı. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane, Aboubaker Thabti babaydılar, eştiler ve Müslümanlardı. Ölümleri sevdikleri, dünyadaki Müslüman topluluklar ve Kanadalılar için yürek burkucuydu. İslamofobi, nefret, radikalleşme ve bu gerçeklerin inkarı, bu korkunç suçun kaynağıdır. İslamofobi, her yerdeki Müslüman topluluklar için somut ve günlük bir gerçektir. Kurbanları hatırlama yükümlülüğümüz, ayrımcılıkla mücadele ve daha kapsayıcı bir Kanada inşa etme sorumluluğumuz var.’’

Hükümetin kararı memnuniyetle karşılandı
Quebec City kentindeki Quebec İslami Kültür Merkezi Camisine 2017 yılında otomatik silahlarla saldıran Alexandre Bissonnette, yatsı namazı kılmakta olan cemaatin üzerine ateş açmış ve 6 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra yakalanan saldırgan, suçunu itiraf etmiş ve yargılama sonunda ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Saldırı sırasında Quebec İslami Kültür Merkezi'nin başkanı olan Mohamed Labidi, basına yaptığı açıklamada, hükümetin kararından duyduğu sevinci dile getirdi. Labidi, "Bu haberden çok memnun olduk çünkü kardeşlerimizin kanının boşa gitmediğini biliyoruz. Onların ölümü daha güvenli ve daha barışçıl bir topluma katkıda bulunacak." dedi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) yapılan açıklamada da "Hükümete, kaybedilen canların anısına ülkemizdeki nefret ve ırkçılığı ortadan kaldırma çabalarının bir hatırlatıcısı olarak bugünü ulusal gün ilan ettiği için teşekkür ederiz. 29 Ocak 2017'de açılan yaralar asla unutulmayacak. 29 Ocak'ı hatırlayarak İslamofobi, nefret ve hoşgörüsüzlükle savaşmayı taahhüt ediyoruz" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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