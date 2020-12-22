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Kanada’da bulunan 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili araştırmacıları şaşkına çevirdi

Fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğu bildirildi.
Kanada’da bulunan 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili araştırmacıları şaşkına çevirdi

Kanada’nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.

Yukon'daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.

Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde “kurt” anlamına gelen “Zhur” adı verildi.

Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika'da bulunan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.

Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, "Zhur’un Avrupa'daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika'da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.

Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse’daki Beringia Müzesi’nde sergileniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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