  • BIST 1.100
  • Altın 467,050
  • Dolar 7,4544
  • Euro 8,8187
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
»

Kanadalı yargıç başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi

Kanada'da başörtüsü nedeniyle Müslüman bir kadının davasına bakmayan yargıç, davalı kadından 5 yıl sonra özür diledi.
Kanadalı yargıç başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi

Kanada'nın Quebec eyaletindeki hakimlerin en üst disiplin organı olan Quebec Yargı Konseyi üyeleri, daha önce aldıkları karar gereğince, Hakim Eliana Marengo ve davasına bakmadığı Rania El-Alloul ile çevrim içi bir oturum gerçekleştirdi. 

Konsey üyelerinin önünde özür dilediği metni okuyan Hakim Marengo, El-Alloul'dan başörtüsünü çıkarmasını istemekle hata yaptığını, verdiği rahatsızlıktan pişman olduğunu ve hiçbir zaman suç veya saygısızlık niyetinde olmadığını söyledi.

"Sizden en içten duygularımla özür diliyorum" 
Marengo, o sırada El-Alloul'un başörtüsünü mahkeme salonunda giyilen bir şapka veya güneş gözlüğü ile karşılaştırdığını belirterek, "Şapkalara ve güneş gözlüklerine atıfta bulunmam, basitçe, adliyede davranış kurallarının genel olarak nasıl uygulandığını örnekleme amaçlıydı ve kesinlikle ne size ne de inançlarınıza saygısızlık etme amaçlı değildi. Sizden en içten duygularımla özür diliyorum" dedi.

Rania El-Alloul da Marengo'nun özrünü kabul ettiğini açıkladı.

Başörtüsünü gerekçe göstererek davaya bakmamıştı
Kanada'nın Montreal kentinde Nisan 2015'te hakim Marengo, trafik suçu sebebiyle duruşmaya gelen davalı Müslüman kadının başörtülü olmasını gerekçe göstererek davaya bakmamıştı.

Marengo, "mahkeme salonlarının laik mekanlar olduğunu, mahkemelerde hakimin karşısına düzgün kıyafetle, şapkasız ve güneş gözlüğü olmadan çıkılması kuralı bulunduğunu" söyleyerek, başörtüsünü de bu kapsamda değerlendirmişti.

Davalı Müslüman kadına, duruşmaya devam etmek için iki seçenek sunan Marengo, bunlardan birinin başörtüsünü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu ifade etmişti.

Davalı Rania El-Alloul da avukat tutacak parası bulunmadığını, başörtüsünü de dini inancı nedeniyle çıkarmayacağını belirterek isteği reddetmişti.

Davalı kadının bu kararı üzerine hakim, duruşmaya devam etmemiş ve duruşmayı süresiz ertelediğini açıklamıştı.

Olayın Kanada ve dünya kamuoyuna yansıması üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere El-Alloul’a toplumdan destek gelmişti.

Quebec Eyaleti Yargı Konseyi, gelişmeler üzerine gelen onlarca şikayet başvurusunu değerlendirdiği son oturumunda, hakimin, El-Alloul’dan bir mektupla yazılı olarak özür dilemesine karar vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı 10 Eylül 2020 Perşembe 09:26
  • Kanadalı yargıç başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi10 Eylül 2020 Perşembe 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Eylül 2020 Perşembe 09:16
  • Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı10 Eylül 2020 Perşembe 09:15
  • Afyonkarahisar ve Düzce'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek10 Eylül 2020 Perşembe 09:15
  • Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı10 Eylül 2020 Perşembe 09:14
  • Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor10 Eylül 2020 Perşembe 09:12
  • Bakan Pakdemirli: Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesi cuma günü yapılacak10 Eylül 2020 Perşembe 09:10
  • Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek10 Eylül 2020 Perşembe 09:08
  • İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı09 Eylül 2020 Çarşamba 22:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti