Kanadın fiyatı kırmızı ete yaklaştı

Normalde piknik sezonunun başlamasıyla artan tavuk kanadının kilosu bu sene öyle olmadı. Tezgahlarda tavuk kanadının kilosu 38 lirayla kırmızı ete yaklaştı. Tüm tavuğun kilosu ise 20 liraya kadar çıktı.

Son günlerde tavuk fiyatlarındaki artış hem vatandaşı hem esnafı zorluyor. Esnafın verdiği bilgiye göre artışın sebebi üretim maliyetleri ve satış maliyetlerindeki artışlar. Endüstriyel tavuk üreminde kullanılan yem fiyatları, elektrik giderleri, taşıma maliyetleri artarken satışta ise ambalajlamada kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması tavuğun fiyatını artırıyor. Normalde piknik sezonuna doğru bahar aylarında artan kanatın kilosu bugünlerde 35 liradan satılırken tüm tavuğun kilosu ise 20 lirayı buldu. Esnafta vatandaşta fiyatların düşmesini bekliyor.

KANAT KIRMIZI ETE YAKLAŞTI

Kanat normal zamanında mangalcıların en büyük tercihi olmasıyla birlikte yaz aylarında fiyat artışı yaşıyordu. Ancak bu sene pek de öyle olmadı. İçerisinde bulunduğumuz Mart ayına rağmen kanadın fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 30, yüzde 40 artarak 35-38 liralara kadar çıktı. Kilosu 40-50 lira olan kırmızı ete yaklaştı. Tüm tavuğun kilosu kış aylarında uygun olurken onun da fiyatı bu sene öyle olmadı. 13-14 liralara satılan tüm tavuğun kilolusu 18-20 liraya kadar yükseldi. Tezgâhlarda tavuk bagetin kilosu 25 liradan, tavuk göğüsün fiyatı 34 liradan, tavuk pirzolanın fiyatı 26 liradan, tavuk but ızgaranın fiyatı ise 38 liradan satılıyor. Tavuk etinden imal edilen salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinde de fiyatlar artışları yaşandı.

MALİYETLER ARTTI

Bilgi aldığımız esnaflar ise artışın sebebi üretim maliyetleri ve satış maliyetlerindeki artışlar olduğunu belirterek, “Endüstriyel tavuk üretiminde kullanılan yemlerin fiyatı kura bağlı olarak arttı. Aynı zamanda elektrik fiyatları, taşıma maliyetlerinde araçların yakıtı, elaman gideri arttı. Tüm bunlar tavuğun üstüne yansıtılıyor. Aynı zamanda marketlerin, kasapların kullandığı ambalaj ürünleri de arttı. Kullanılan köpük tabaklar, streç filmler, etiketler de ciddi bir maliyete neden oluyor. Fiyatı esnaf yansıtmamaya çalışsa da bazen pek mümkün olmuyor. Vatandaş da esnafta haklı” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA