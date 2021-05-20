Kanal Ankara'nın ilk etabı açılıyor

Yapımı devam eden 7 etaplık ‘Kanal Ankara’ projesinin ilk etabındaki İmrahor Millet Bahçesi’nin, önümüzdeki 3 ay içerisinde hizmete açılması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Kanal Ankara projesi hakkında bilgiler verdi. Bakan Murat Kurum, Kanal Ankara projesinin ilk etabında yer alan İmrahor Millet Bahçesi’nin önümüzdeki üç ay içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

EYMİR İMRAHOR’A BAĞLANACAK

TOKİ’nin dergisinden alınan bilgilere göre Bakan Kurum, Kanal Ankara projesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kanal Ankara projesinin bir kısmı olan İmrahor’da yaptığımız proje ile birlikte Eymir’i İmrahor’a bağlayacak adımların ilk etabını attığımız 193 bin metrekarelik İmrahor Millet Bahçemizin de çalışmaları devam ediyor. Üç ay içerisinde Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız.”

7 ETAPTAN OLUŞACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına TOKİ tarafından yürütülen Kanal Ankara projesi 3,2 milyon metrekare alana 7 Etap halinde hazırlandı. Mamak ve Çankaya ilçe sınırlarından geçen Kanal Ankara projesi 12 km uzunluğunda olacağı biliniyor. Proje kapsamında; kamp alanı, meyve bahçeleri, botanik bahçe, yürüyüş yolları, açık-kapalı spor alanları, engelsiz oyun alanı, seyir terası, piknik alanı, kültür-sanat alanları, kafeteryalar, göletler, meydanlar ve macera parkurları yapılması planlanıyor.

EYMİR’E BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Bakan Kurum, Eymir gölü ile ilgili bakanlığın projesini de paylaşarak, “Gölbaşı’ndaki gölün tamamını bisiklet yoluyla dolaşacağımız, yürüyüş yolunun olacağı bir projemizi de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. İlk etabını tamamladık. 2022 yılında tamamını Ankara’mıza kazandırmış olacağız” dedi. Bakan Kurum, Ankara’nın 15 ilçesine toplamda 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi kazandırdıklarının bilgisini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA