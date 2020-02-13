  • BIST 120.541
  • Altın 306,073
  • Dolar 6,0490
  • Euro 6,5611
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Kanal İstanbul için yargı süreci başladı

İBB, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
Kanal İstanbul için yargı süreci başladı

Dava dilekçesinde, "İdari Yargı Uygulama Yasası'nın 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında 'idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı' yer almakta olup,  açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir" denildi.

ÇED raporunun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul müdürü öğrencinin yüzüne tekme attı!13 Şubat 2020 Perşembe 15:01
  • Kabin görevlileri uçak kazası ile ilgili ifade verdi13 Şubat 2020 Perşembe 14:55
  • Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 98 milyon liradan fazla yardım toplandı13 Şubat 2020 Perşembe 14:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası13 Şubat 2020 Perşembe 13:58
  • Üsküdar'da binanın çatısı alev alev yanıyor13 Şubat 2020 Perşembe 13:56
  • Palu ailesi davasında karar çıktı13 Şubat 2020 Perşembe 13:52
  • Uçak kazası ile ilgili olayda yeni gelişme: 3 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı13 Şubat 2020 Perşembe 13:16
  • Artvin'de çığ düştü: 20 araç yolda kaldı13 Şubat 2020 Perşembe 13:04
  • 10 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı13 Şubat 2020 Perşembe 13:00
  • 5 yılda cep telefonuna 12,8 milyar dolar harcadık13 Şubat 2020 Perşembe 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti