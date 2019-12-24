Kanal İstanbul onlara yaradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul için ihalenin yakın zamanda başlayacağını açıklaması üzerine çimento hisselerinde ani yükseliş kaydedildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz" açıklaması ve dün de projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edilmesi, çimento hisselerini uçurdu.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde günlük yükseliş yüzde 0.7 seviyesindeyken Marmara Bölgesi’nde fabrikaları olan Akçansa’nın hisseleri yükselişi gün içinde yüzde 5’i buldu. Akçansa hisselerinde son bir aydaki yükseliş yüzde 50’ye yaklaştı. Sektörün bir diğer büyük oyuncusu Nuh Çimento hisselerinde de dün yüzde 2’nin üzerinde yükseliş görülürken son üç aydaki yükseliş yüzde 70’i aştı.

Teb Yatırım’dan Kurthan Atmaca, Kanal İstanbul’un yapılacağının ilan edilmesinin çimento hisselerindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Atmaca, son 1.5 senedir inşaat sektörüne paralel olarak çok baskı altında olan çimento hisselerinin, son dönemdeki faiz düşüşleri, ilan edilen konut kampanyaları ve Oyak Çimento bünyesindeki şirketlerin birleşmesiyle yükselişe geçtiğini dile getirdi.

66 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA BETON HARCANACAK

Deniz jeoloğu ve jeofizikçisi Cenk Yaltırak, 43 km’lik Kanal İstanbul’un 5 metre kalınlığındaki duvarları için yaklaşık 66 milyon metreküpten fazla beton harcanacağını, bu hacimde betonla 148 bin yeni bina yapılabileceğini söylemişti