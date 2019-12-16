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"Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un güzergahını belirlediklerini söyleyerek, "Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
"Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik"

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, bakanlığının bütçesi ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ulaştırma alanında, Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde giderdiklerini aktaran Bakan Turan, "Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar 200 milyon TL harcama yaptık. Temel hedefimiz farklı ulaşım modları arasında denge oluşturmak. Yapmamız gereken çok iş olduğunun da bilincindeyiz. Bakanlık olarak karayollarımızdaki özellikle yük trafiğinin demir ve denizyollarına kaydırılması için pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Bazı projeleri tamamlamak için de çalışmalarımız devam ediyor. Demiryollarına toplamda 137 milyar 500 milyon TL yatırım yaptık. Ulaşım türleri arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla, yıllardır ihmal edilen demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık" dedi.

'LOJİSTİK MERKEZLERİ KURUYORUZ'

Bakan Turhan, bakanlığın çalışmaları ve bundan sonra ki hedeflerini de şöyle açıkladı:

"İşletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığı daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezleri kuruyoruz. Planladığımız 25 Lojistik Merkezi tamamlandığında, sektöre 73 milyon ton ve 4 milyon TEU ilave taşıma imkanını sağlayacağız. Ayrıca 16 milyon metre kare konteyner de stok ve elleçleme sahası sunmuş olacağız. Ülkemizin bölgesinde lojistik üs olması temel hedefimiz. Bu amaçla Türkiye Lojistik Master Plan çalışmalarını tamamladık. Lojistik mevzuatı ile ilgili çalışmalarda da önemli mesafe aldık. Hızlı trenle ilgili malzemelerin önemli bir kısmını artık kendi ülkemizde üretiyoruz. Milli yük vagonunu ürettik, kullanıyoruz. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmak için Milli Elektrikli ve Dizel Tren Setleri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Yüksek Hızlı Tren projesini ise Sanayi İşbirliği Programı ile gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalarımız sürüyor. 2023 yılına kadar 294 kilometre iltisak hattını tamamlamayı hedefliyoruz. Yapılan altyapı çalışmaları ve işletmecilik anlayışını geliştirerek demiryollarımızla taşınan yükü 16 milyon tondan 32 milyon tona yükselttik. Bakanlık olarak şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteklerimiz ise devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan'da raylı sistem projelerimiz bulunuyor."  

'KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHINI BELİRLEDİK'

Bakan Turhan, İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un güzergahını belirlediklerini kaydederek, "Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık" diye konuştu.

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