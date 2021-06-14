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Kanalizasyon hattı yenileniyor  

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’te zamanla yıpranarak çevre sağlığını etkileyecek şekilde açıktan akan hatları yeniliyor. ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi’nde açıktan akan toplam bin 500 metre atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını yenilemeye başladı.
Kanalizasyon hattı yenileniyor  

Zamanla yıpranan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen açıktan akan hatları tek tek tespit ederek yenilemek üzere harekete geçen ASKİ, İmrahor Vadisi’nde de açıktan akan hatları yenilemeye başladı.

TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 
Çankaya ilçesi ilkbahar Mahallesi’nde artan konutlaşma sonrası bölgedeki çalışmalarını hızlandıran ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi’nde açıktan akan 750 metre kanalizasyon ve 750 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam bin 500 metrelik hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 

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Bölgede 2004 yılında yapılan atık su ve yağmur suyu hatlarının özellikle 2010 yılında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü belirten ASKİ yetkilileri, şu bilgileri verdi: 
“Gerek bu bölgede yaşanan aşırı yapılaşma gerekse arazinin engebeli topoğrafik yapısı, dik yamaç olması gibi nedenlerle burada bazı sorunlar yaşanıyordu. Yıllar içinde gelişen kontrolsüz inşaat ve yaşanan yoğun yağışlar, söz konusu hatların bozularak işletilemez hale gelmesine neden olmuş. Bu nedenle hatların yenilenmesi gerekiyordu. Biz de ASKİ olarak çalışmalarımıza başladık ve önümüzdeki günlerde bölgedeki alt yapı sorununu halletmiş olacağız.”

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