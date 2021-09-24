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Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor

Halkapınar Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği Başkanı Mustafa Erdaş, ''2 yıl önce CİMER'e, KOSKİ ve DSİ'yi şikayette bulunduk; ama 2 yıldır herhangi bir iyileştirmede bulunulmadı'' dedi.
Kanalizasyon suları, baraj göletine akıyor

Yağmur ve kar suları dışında İvriz ve Deli Mahmut çaylarından akan sular ile 80 milyon metreküp su toplama hacmine sahip İvriz Baraj Göleti’nde, nisan ve ağustos ayları arasında biriken 180 ile 200 milyon metreküp arasındaki su, bölgedeki 400 bin dekarlık alanın sulanmasını sağlıyor. Bu yıl bölgedeki kuraklık nedeniyle ise 46 milyon metreküp su birikti ve bunun da büyük bölümü şu ana kadar tarımsal sulamada kullanıldı. 
Kuraklık tehlikesi olan gölette bir başka sorun daha yaşanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KOSKİ) ait kanalizasyon şebekesindeki su, baraj göletine akıyor. Çok sayıda kuş ve balık türünün yaşadığı göletteki bu durumla ilgili 2 yıldır mücadele ettiğini belirten Halkapınar Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği Başkanı Mustafa Erdaş, ''2 yıldır çözüme ulaşamadığımız sorunumuz var. Halkapınar İvriz Barajı'na kanalizasyon suları akıyor. Dernek olarak bizim hem doğamızı hem suyumuzu hem de su içindeki canlıları koruma zorunluluğumuz var. 2 yıl önce CİMER'e, KOSKİ ve DSİ'yi şikayette bulunduk; ama 2 yıldır herhangi bir iyileştirmede bulunulmadı'' diye konuştu.  

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KOSKİ yetkilileri de Halkapınar'daki kanalizasyonun 1995-2001 yıllarında yapıldığını 2014'teki 'Büyükşehir Yasası' ile birlikte sorumlulukları alanına dahil edildiğini, bu bölgede Ereğli'ye arıtma tesisi yapılması için projenin hazırlandığını, Halkapınar'daki atık suların da bu tesise getirilmesi için terfi yapılacak alanın yer tahsisi için de DSİ'den onay beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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