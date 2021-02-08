Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.
08 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" dedi.
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